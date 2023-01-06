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Происшествия

Тела со следами насильственной смерти обнаружены в Великолукском районе

В Великолукском районе следователи работают на месте происшествия по сообщению об обнаружении двух человек с признаками насильственной смерти.

Фото с места происшествия

Вечером 5 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме в одной из деревень Великолукского района тел двух сожителей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

Фото с места происшествия

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится проверка. 

По предварительным данным, у пострадавшей женщины выявлено телесное повреждение в виде ножевого ранения брюшной полости, а у её сожителя — огнестрельное ранение грудной клетки. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Фото с места происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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