Почти полмиллиона телезрителей смотрели «Первый Псковский» в прошлом году

12:20, 08 января 2023, ПАИ

В начале января принято подводить итоги ушедшего года. В новостях ранее была уже отмечена работа самой гостеприимной площадки — медиацентра Псковского агентства информации, а также мы рассказали про самые популярные видеосюжеты ПАИ и продуктивность работы радиостанций «Седьмое небо» и «Серебряный дождь». Теперь настала очередь итогов наших коллег. Речь идёт о телеканале «Первый Псковский», а именно о самых популярных прямых трансляциях с главных мероприятий Псковской области.

Прямые трансляции с главных областных мероприятий стали нововведением 2022 года на телеканале «Первый Псковский». Наибольшее количество просмотров в соцсетях набрал прямой эфир парада Победы — 39 751. В тройку популярных вошли концерт на День города Пскова (24 956 просмотров) и «Ночь выборов» (18 387). Также в этом году телеканал провёл прямые трансляции с таких мероприятий, как концерт «На страже мира» в Самолве, церемонии открытия и закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота», ярмарка «Виноград», III Псковский международный медиафорум.

Важным событием прошедшего года стало создание коллективом телеканала уникального проекта «Zа жизнь». Документальный фильм «Zа жизнь» — это рассказ о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области. Число его просмотров в соцсетях — около 15 тысяч.

Также в 2022 году в эфире «Первого Псковского» стали выходить такие еженедельные программы, как «Псковский телеграм» и «Телеграм Online», «Тема недели», «Бизнес-клуб», «Секреты тела», «Территория закона» и «Сводка ЧП».

Традиционно на телеканале продолжают выходить эксклюзивные интервью с политиками, бизнесменами, артистами и спортсменами. Топ-3 самых популярных в 2022 году: интервью с арт-группой SOPRANO Турецкого, с актрисой Нелли Уваровой и интервью с народным артистом России, певцом Николаем Басковым.

Напомним, «Первый Псковский» — это крупнейший и единственный региональный телеканал с круглосуточной сеткой вещания. В апреле 2022 года СМИ вошло в крупнейший медиахолдинг Псковской области. За этот небольшой период на телеканале значительно расширился объём местного контента, в том числе информационных выпусков.

За последний год телеканал не только расширил сетку, но и увеличил охват вещания. Сейчас «Первый Псковский» могут смотреть жители 17 муниципалитетов. Количество телезрителей превысило 475 тысяч человек.