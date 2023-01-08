Псковских любителей «ватрушек» предупредили об опасности

14:06, 08 января 2023, ПАИ

Псковских любителей «ватрушек» предупредили об опасности. В Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению появились рекомендации для любителей подобного отдыха зимой.

«Поведение «ватрушки» непредсказуемо, при спуске с горки она катится на большой скорости, а траектория её движения является нерегулируемой. Из-за этого может произойти столкновение с другим человеком, деревом, стеной, также бывали случаи, когда взрослые и дети выпадали из неё. Спуск с горы на «ватрушках» несёт серьёзный риск получения черепно-мозговой травмы, переломов, сильных ушибов. В период новогодних праздников число травм, связанных с «ватрушками», увеличивается. При проведении активного зимнего отдыха соблюдайте меры предосторожности, безопасности в отношении себя, детей и своих близких», — порекомендовали псковичам в комитете.

В случае получения травм немедленно обращайтесь в травмпункт, заключили специалисты.