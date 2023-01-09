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Псковичи увидят «Летучий корабль» и «Ночь перед Рождеством»

Ирина Казимир. Фото из социальной сети Ирины Казимир.

В эфире радиостанции «7 Небо» побывала руководитель театра танца «Русские узоры», заслуженный деятель искусств  Псковской области Ирина Казимир.

Она рассказала о постановке мюзиклов «Летучий корабль» в Пскове, который поставлен по мультфильму Гари Бардина и «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя.

«Премьера спектакля «Летучий корабль» была 17 и 21 декабря. Билетов не было, спектакли прошли с аншлагами. Поэтому мы повторим премьеру 20 января. Но в пятницу 13-го января, в канун старого Нового года,  вас ждёт мюзикл «Ночь перед Рождеством». Будет музыка, песни, горилка, и Чёрт с Солохой. И даже сама Императрица. Приходите, будет интересно. Каждый спектакль делается большой командой.  А если возможно, мы привозим постановки в районы. К сожалению, мы коллектив большой и нам нужна большая сцена, а такие есть не везде. Но мы стараемся привозить новинки в отдалённые от Пскова уголки», - сказала Ирина Казимир.

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