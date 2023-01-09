В Печорах верблюд Джига покатал в Рождество 500 человек

22:32, 09 января 2023, ПАИ

Традиционным развлечением в Новый год в Псковском регионе становится экзотика, отмечает телеканал «Первый Псковский».

Около 500 человек перевёз в Рождество печорский верблюд Джига. Мимо него не проходят равнодушно ни дети, ни взрослые. Необычное для нашего климата животное превращается в новый праздничный символ: двугорбый «корабль пустыни» уже второй год возит всех желающих возле Псково-Печерского монастыря. Конезаводчица Ирина Тихонова приобрела верблюжонка в годовалом возрасте.

Самый распространённый вопрос у публики: не мёрзнет ли «корабль пустыни» в псковском климате?

«С такой шерстью, как у него, это невозможно. Родом Джига из Калмыкии, а там -30 градусов — обычное дело», — объяснила хозяйка.