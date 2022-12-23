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Печорский верблюд Джига учится ездить в тройке

В Печорском районе верблюд Джига учится ездить в тройке вместе с лошадьми. Об этом сообщает Псковский центр конного туризма в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш Джига осваивается в новой роли. Теперь он - коренной в тройке. Надо заметить, эта роль ему оказалась по душе. Все-таки верблюд – животное табунное и куда-то бежать с компанией ему заведомо интереснее, чем одному», – отмечается в сообщении.

Скриншот из видео из группы Псковского центра конного туризма в соцсети "ВКонтакте"

По словам хозяйки конюшни Ирины Тихоновой, не раз случались ситуации, когда проезжающие автомобилисты проявляли интерес к животному и пытались подкормить его: «Не раз наблюдала. Еду в телеге, которую везут кони, а сзади у меня привязан верблюд – просто пробежка у него для поддержания формы. Останавливаются машины, люди семафорят, просят остановиться, хотят угостить верблюда! Не коней, которые тянут груз. А его, который просто гуляет сзади!»

«Верблюд – это совершенно уникальная личность. Он может просто на тебя смотреть, а тебе уже почему-то хочется улыбаться. Просто тянуть к тебе свой махровый нос, высматривая, не припрятано ли там у тебя чего-нибудь съедобное, а ты веселеешь!» – говорится в сообщении.

В Центре туризма также заметили, что, несмотря на доброжелательный вид, верблюды – серьёзные животные: «Вон ноги какие – а ну как махнет! А зубищи – как бритвы. Сколько историй, когда эти «смешарики» откусывают людям что-нибудь, и это уже фильм ужасов какой-то получается. Пасть у Джиги кажется маленькой, но если разинет ее – он как удав – поперек берет жестяное ведро и сплющивает его как консервную банку».

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