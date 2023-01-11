Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики
Министерство иностранных дел Латвии определило «разгром России» как один из приоритетов внешней политики, передаёт Sputnik Латвия. Об этом сегодня пишет РИА Новости.
Уточняется, что подобное положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем. «Разгром России — в интересах Латвии», — приводит агентство выдержку из документа.
Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат Сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык «возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Москвой исторические счёты.
Ранее в августе 2022 года парламент республики объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Москва после этого решения и призыва прекратить выдавать россиянам визы порекомендовала латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься проблемами своей страны.
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