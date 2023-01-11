Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики

23:17, 10 января 2023, ПАИ

Министерство иностранных дел Латвии определило «разгром России» как один из приоритетов внешней политики, передаёт Sputnik Латвия. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Уточняется, что подобное положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем. «Разгром России — в интересах Латвии», — приводит агентство выдержку из документа.

Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат Сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык «возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Москвой исторические счёты.

Ранее в августе 2022 года парламент республики объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Москва после этого решения и призыва прекратить выдавать россиянам визы порекомендовала латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься проблемами своей страны.