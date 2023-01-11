Фальшивки обнаружили в банках Пскова после новогодних каникул
Две купюры номиналом 5000 и 1000 рублей с признаками подделки обнаружили в финансовых учреждениях Пскова 9 и 10 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждены уголовные дела. Как отметили в ведомстве, подобные факты на территории региона далеко не единичные.
Ранее сообщалось, что фальшивую купюру принесла в банк псковская пенсионерка 4 января.
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