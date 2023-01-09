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Происшествия

Фальшивую купюру принесла в банк псковская пенсионерка

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 4 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По сведениям полиции, поступила она от псковской пенсионерки. В ведомстве отметили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что недавно полиция изъяла поддельную тысячерублевую банкноту в одном из банков Пскова.

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