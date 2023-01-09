Фальшивую купюру принесла в банк псковская пенсионерка

15:37, 09 января 2023, ПАИ

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 4 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По сведениям полиции, поступила она от псковской пенсионерки. В ведомстве отметили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что недавно полиция изъяла поддельную тысячерублевую банкноту в одном из банков Пскова.