Фальшивую купюру принесла в банк псковская пенсионерка
Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 4 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По сведениям полиции, поступила она от псковской пенсионерки. В ведомстве отметили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что недавно полиция изъяла поддельную тысячерублевую банкноту в одном из банков Пскова.
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