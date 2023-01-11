Число личных банкротств россиян выросло в 2022 году почти на 44%

08:16, 12 января 2023, ПАИ

По итогам 2022 года российские суды признали банкротами 278 тысяч человек, что на 44% больше, чем годом ранее, следует из статистики Федресурса - Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Тогда как в 2021 году рост был на 62% (до 193 тысяч человек), сообщает «Российская газета».

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство. Должники в прошлом году выступили заявителями в 96,7% процедур (94,9% в 2021-м). Кредиторы инициировали 2,2% (было 3,9%), Федеральная налоговая служба - 1% (было 1,1%).

Больше всего граждан суды признали банкротами в 2022 году в Краснодарском крае (14 тысяч человек), Московской области (13 тысяч), Москве (13 тысячи) Башкирии (11 тысяч) и Свердловской области (11 тысяч).

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более 7 лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга», - цитирует руководителя Федресурса Алексея Юхнина пресс-служба.

В октябре 2022 года завершился мораторий на банкротства, объявленный правительством на полгода с 1 апреля. Кредиторы снова получили возможность инициировать возбуждение дел о банкротстве своих должников.

Мораторий распространялся практически на все компании, индивидуальных предпринимателей, граждан, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. После завершения предыдущего «ковидного» моратория Федресурс фиксировал рост числа уведомлений о намерении инициировать дело о банкротстве. Однако сообщалось, что по итогам минувшего года всплеска числа банкротств не произошло.