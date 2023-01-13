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Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов сразится с боксёром из Танзании

Стал известен соперник великолукского боксера Мухаммада Шехова в шоу RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing.

В компании отметили, что в главном карде RCC Boxing Promotions встретятся непобежденный Мухаммад Шехов (11-0-1, 3ко) и шестой номер Танзании — Элли Мверанги (12-4, 8ко).

28 января в Екатеринбурге известный профессиональный боксер из Псковской области Мухаммад Шехов примет участие в первом профессиональном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions, в рамках которого пройдут десять поединков с участием боксеров из России, Франции, Танзании, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. 

Великолукский боксер в 2020 году взял свой первый титул — пояс европейского чемпиона WBO. После этого он поднялся на шестую строчку рейтинга WBO и вошел в топ-15 лучших боксеров Всемирной боксерской ассоциации.

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