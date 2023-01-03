Боксёр Мухаммад Шехов подписал контракт на следующий бой

21:59, 03 января 2023, ПАИ

Великолучанин Мухаммад Шехов, мастер спорта международного класса по боксу, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, подписал контракт на следующий бой.

Детали нового контракта пока не разглашаются, сообщает спортивный обозреватель ПАИ Олег Лаптев.

О времени и месте проведения боя и противнике Мухаммада Шехова промоутерская компания RCC Boxing Promotions сообщит позднее.