Боксёр Мухаммад Шехов подписал контракт на следующий бой
Великолучанин Мухаммад Шехов, мастер спорта международного класса по боксу, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, подписал контракт на следующий бой.
Детали нового контракта пока не разглашаются, сообщает спортивный обозреватель ПАИ Олег Лаптев.
О времени и месте проведения боя и противнике Мухаммада Шехова промоутерская компания RCC Boxing Promotions сообщит позднее.
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