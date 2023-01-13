За год на водных объектах в Псковской области погиб 21 человек

13:17, 13 января 2023, ПАИ

Ситуация на водных объектах Псковской области в 2022 году улучшилась по всем показателям. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России в регионе полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На водных объектах зарегистрировали 25 происшествий. В 2021 году произошло 47 происшествий, фактически снижение в два раза. Погиб за 2022 год 21 человек, за 2021 год – 36 человек – тоже идёт снижение по показателям. Спасено за 2022 год 42 человека, за 2021-й – 22 человека, даже спасли людей соответственно больше», - сообщил Сергей Лаврухин.

Он также отметил, что получилось не допустить гибели людей в местах организованного отдыха: на пляжах и спортивных объектах. «Но произошла одна авария с маломерным судном, в результате которой погиб человек», - напомнил гость медиацентра.

Сергей Лаврухин подчеркнул, что ситуация по водным происшествиям в регионе стабильная: «За 2022 год статистика по водным происшествиям, так же как и по пожарам, считаю, нормальная. Идёт уменьшение всех показателей - снижается и число погибших, и количество происшествий».