Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

За год на водных объектах в Псковской области погиб 21 человек

Ситуация на водных объектах Псковской области в 2022 году улучшилась по всем показателям. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России в регионе полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На водных объектах зарегистрировали 25 происшествий. В 2021 году произошло 47 происшествий, фактически снижение в два раза. Погиб за 2022 год 21 человек, за 2021 год – 36 человек – тоже идёт снижение по показателям. Спасено за 2022 год 42 человека, за 2021-й – 22 человека, даже спасли людей соответственно больше», - сообщил Сергей Лаврухин.

Он также отметил, что получилось не допустить гибели людей в местах организованного отдыха: на пляжах и спортивных объектах. «Но произошла одна авария с маломерным судном, в результате которой погиб человек», - напомнил гость медиацентра.

Сергей Лаврухин подчеркнул, что ситуация по водным происшествиям в регионе стабильная: «За 2022 год статистика по водным происшествиям, так же как и по пожарам, считаю, нормальная. Идёт уменьшение всех показателей - снижается и число погибших, и количество происшествий».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2023

Великолучанин давал взятки преподавателю вуза за хорошие оценки
13 января 2023

Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской горбольницы
13 января 2023

Пробка образовалась в сторону центра Пскова из-за ДТП
13 января 2023

Большинство пропавших в лесу псковичей находят живыми - МЧС
13 января 2023

В Пскове увеличилось число ДТП с участием детей и подростков
13 января 2023

За год на водных объектах в Псковской области погиб 21 человек
13 января 2023

Более 900 ДТП произошло в Псковской области за 2022 год
13 января 2023

Стали известны подробности смертельного ДТП в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...