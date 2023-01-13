Итоги работы МЧС в 2022 году обсудят в медиацентре ПАИ

12:05, 13 января 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам работы Главного управления МЧС России по Псковской области в 2022 году, проходит в медиацентре ПАИ 13 января в 12:00.

Как прошли новогодние каникулы? Какова ледовая ситуация на водоемах Псковской области? Каким был прошлый год для псковских спасателей? Какие планы ставятся на 2023 год?

Об этом и многом другом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.