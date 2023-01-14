Рождественская ёлка проходит в Псковском кремле

12:25, 14 января 2023, ПАИ

Рождественская ёлка для детей участников специальной военной операции проходит 14 января в Псковском кремле, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Программа фестиваля призвана продемонстрировать русскую культуру разных веков. Примерно так на Руси до начала XX века могли праздновать Светлое Христово Рождество, в течение 12 святочных дней», — рассказал руководитель русского культурного центра «Стоглав» Всеволод Чухаркин



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











У Псковского кремля на нескольких десятках площадок воссоздано, как проходили гуляния после Рождества в разные эпохи: от времен князя Александра Невского до дореволюционной России.

Псковичи могут посетить различные мастер-классы, принять участие в старинных подвижных играх и поединках, покататься на аттракционах и познакомиться с русскими ремёслами.

Так, на площадках представлена старинная кузница, все элементы которой являются точными репликами старинных инструментов. Кроме того, псковичи могут познакомиться с древнерусским камушным промыслом по изготовлению пуговиц, бус, чёток и прочих изделий из стекла. «На этой площадке дети смогут попробовать создать бусы сами», — отметил Всеволод Чухаркин.

Также гости фестиваля смогут посмотреть на инверсивный спектакль. «Наш спектакль это не современная постановка, это этнография. Это спектакль, каким он был 100 и более лет назад», — пояснил Всеволод Чухаркин.

Мероприятие проходит по инициативе Митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке правительства региона и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Праздничное мероприятие организовано для детей военнослужащих, принимающих участие или погибших в ходе СВО. Всего на мероприятии сегодня ожидается около трёх тысяч гостей.

Репортаж о том, как прошло мероприятие, можно будет посмотреть на телеканале «Первый Псковский» 16 января в 20:00.