Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины

22:31, 15 января 2023, ПАИ

Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщает корреспондент ТАСС.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы», — сказал он. По словам Муравейко, на южных границах страны «сейчас не очень спокойно». «Как требует глава государства [Александр Лукашенко], мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», — сказал Муравейко.