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Спорт

Всероссийские соревнования по самбо прошли в Великих Луках

Фото: телеграм-канал Александра Козловского

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин прошли в Великих Луках 14-15 января. Состязания были посвящены подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

За победу в разных категориях боролись 173 спортсмена из 25 регионов.

Самбисты из Великих Лук завоевали несколько наград. Шесть медалей спортсмены получили в категории «Боевое самбо». Золото у Магомеда Юсупова, Кирилла Титова и Дмитрия Рогова. Дмитрий Рогов также выполнил норматив мастера спорта России.

Вторые места заняли Иван Веретенников, Осман Мустафаев и Мухаммед Заманов. А в категории «Спортивное самбо» Егор Баранов взял бронзу.

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