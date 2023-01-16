Всероссийские соревнования по самбо прошли в Великих Луках
Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин прошли в Великих Луках 14-15 января. Состязания были посвящены подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.
За победу в разных категориях боролись 173 спортсмена из 25 регионов.
Самбисты из Великих Лук завоевали несколько наград. Шесть медалей спортсмены получили в категории «Боевое самбо». Золото у Магомеда Юсупова, Кирилла Титова и Дмитрия Рогова. Дмитрий Рогов также выполнил норматив мастера спорта России.
Вторые места заняли Иван Веретенников, Осман Мустафаев и Мухаммед Заманов. А в категории «Спортивное самбо» Егор Баранов взял бронзу.
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