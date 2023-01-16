Как пройдёт очередной конкурс «Сытый студент»

21:10, 16 января 2023, ПАИ

25 января в Пскове пройдёт конкурс для любителей кулинарного искусства «Сытый студент». Студенты средних и высших учебных заведений из ограниченного количества продуктов смогут приготовить вкусные блюда. В эфире радиостанции «7 НЕБО» побывала начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Марина Костюк.

Она рассказала, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно обязательно быть студентами, во-вторых — собрать команду из четырёх человек, приготовить необходимые рекомендованные продукты и победить.

В списке рекомендованных продуктов 15 пунктов. Они едины для всех, и добавлять что-то от себя нельзя. В список входят: 1 батон (или хлеб), 1 яйцо (варёное или сырое), 300 г картофеля (можно заранее обработать термически), 300 г сосисок (можно заранее обработать термически), рыбные консервы — 1 шт., лапша быстрого приготовления — 1 шт., йогурт — 1 шт., апельсин — 1 шт., яблоко — 1 шт., помидор — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., огурец — 1 шт., сыр, подсолнечное или сливочное масло, соль, сахар и специи.

«Конкурс уже стал традиционным. В этом году мы проводим его в восьмой раз. Дважды его проводили в дистанционном формате, и мы рады, что конкурс вернулся в офлайн. Чтобы победить, блюдо должно быть вкусным. Второе — важно презентовать приготовленное блюдо, и третье — судьи оценивают внешний вид самой команды. На всё приготовление ребятам даётся 30 минут», — рассказала Марина Костюк.