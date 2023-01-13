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Общество

Кулинарный конкурс «Сытый студент» пройдет в Пскове 25 января

25 января в ресторане Helga для студентов средних и высших учебных заведений пройдёт конкурс любителей кулинарного искусства «Сытый студент». Ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента, сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 23 января включительно создать команду из четырёх человек и отправить заявку по ссылке. Во время проведения соревнования каждая команда будет ограничена временем и в наборе продуктов: у них будет 30 минут на приготовление одного или нескольких блюд из 15 ингредиентов. Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес».

Победители конкурса, которые войдут в тройку лидеров, получат подарки от молодёжного центра и спонсоров конкурса. Кроме того, необходимо ознакомиться с положением.

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