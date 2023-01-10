Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр

09:54, 17 января 2023, ПАИ

Права показывать Олимпийские игры вплоть до 2032 года лишились Россия и Белоруссия. Это стало известно после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил конкурсный тендер, пишет РИА ФАН.

Все медиаправа на показ Олимпийских игр с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу и Warner Bros. Discovery. Трансляцию запланированных мероприятий будут показывать в 49 странах Европы, в число которых не были включены Россия и Белоруссия, сообщает пресс-служба МОК.

«Поскольку МОК перераспределяет 90 % получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», — отметил президент МОК Томас Бах.