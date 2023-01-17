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Политика

Алексей Севастьянов 11-й раз попадал в ежемесячный медиарейтинг

11 попаданий в ежемесячный топ-30 медиарейтинга отмечается у председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова, пишет газета «Псковская правда» на основе данных системы «Медиалогия».

Алексей Севастьянов занимается бизнесом, политикой, и кроме того, в этом списке есть и кинокарьера. Именно он на сессиях заксобрания традиционно даёт отповедь представителям оппозиции, неизменно беря слово от имени партии власти в ответ на их выступления.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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