Алексей Севастьянов 11-й раз попадал в ежемесячный медиарейтинг

20:39, 17 января 2023, ПАИ

11 попаданий в ежемесячный топ-30 медиарейтинга отмечается у председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова, пишет газета «Псковская правда» на основе данных системы «Медиалогия».

Алексей Севастьянов занимается бизнесом, политикой, и кроме того, в этом списке есть и кинокарьера. Именно он на сессиях заксобрания традиционно даёт отповедь представителям оппозиции, неизменно беря слово от имени партии власти в ответ на их выступления.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».