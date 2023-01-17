Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Лидер партии «Справедливая Россия» попал в топ медиарейтинга «Псковской правды»

Медиарейтинг политиков Псковской области. Фото Псковская правда

Десять раз в региональный медиарейтинг за год попал лидер псковской «Справедливой России» Олег Брячак, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировала данные системы «Медиалогия».

Он показал самый высокий результат среди представителей оппозиционных партий, также Олег Брячак часто выступает на сессиях регионального Собрания депутатов и отрабатывает по максимальному количеству вопросов повестки дня.

Для сравнения, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков фигурировал в топ-30 9 раз, главный псковской коммунист Петр Алексеенко - 7 раз. Глава «Новых людей» Андрей Маковский - 3 раза, а «яблочник» Артур Гайдук - всего дважды.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Лидер партии «Справедливая Россия» попал в топ медиарейтинга «Псковской правды»

17 января 2023

Дмитрий Песков: Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации
17 января 2023

Алексей Севастьянов 11 раз попадал в ежемесячный медиарейтинг
10 января 2023

Борис Елкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО
10 января 2023

На 40 человек уменьшится число депутатов в Пыталовском районе
10 января 2023

Нового заместителя назначил губернатор Псковской области
30 декабря 2022

Александр Серавин подвёл политические итоги уходящего года
30 декабря 2022

Александр Серавин назвал преимущества политического разнообразия в регионе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...