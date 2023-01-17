Лидер партии «Справедливая Россия» попал в топ медиарейтинга «Псковской правды»

22:40, 17 января 2023, ПАИ

Десять раз в региональный медиарейтинг за год попал лидер псковской «Справедливой России» Олег Брячак, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировала данные системы «Медиалогия».

Он показал самый высокий результат среди представителей оппозиционных партий, также Олег Брячак часто выступает на сессиях регионального Собрания депутатов и отрабатывает по максимальному количеству вопросов повестки дня.

Для сравнения, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков фигурировал в топ-30 9 раз, главный псковской коммунист Петр Алексеенко - 7 раз. Глава «Новых людей» Андрей Маковский - 3 раза, а «яблочник» Артур Гайдук - всего дважды.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».