В Липецкой области ликвидировали сбежавшего вооруженного солдата

12:47, 18 января 2023, ПАИ

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и ликвидировали в Липецкой области сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области, военнослужащий после побега из воинской части ожидался в том числе в селе Новоуглянка, где его ловили. По данным собеседника агентства, во время операции по задержанию военнослужащего эвакуация населения не потребовалась. Ранее несколько Telegram-каналов сообщали, что сбежавшего вооруженного военнослужащего также разыскивали в Воронеже, откуда он якобы направился в Липецкую область.