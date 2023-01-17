Путин заявил о неизбежности победы России в СВО

08:16, 19 января 2023, ПАИ

Победа России неизбежна, в ее основе - сплоченность российского народа, героизм бойцов СВО и работа ОПК, заявил глава государства Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завод и общения с его работниками. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире. Кроме того, Путин указал еще на ряд слагаемых, которые, по его словам, внушают уверенность в победе России.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», - сказал он.

«Каждое из этих звеньев: и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, в том числе связанная с поддержкой семей, требующих особого внимания со стороны государства, и здравоохранение - все это создает основу для нашего эффективного развития и победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений», - добавил Путин