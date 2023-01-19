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Общество

Строительство новой школы на Киселёва прокомментировал Александр Братчиков

Вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков побывал сегодня на стройплощадке школы на улице Киселёва вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Эта территория входит в границы округа Александра Братчикова. Депутат уверен, что появление новой школы на улице Киселёва не только поможет разгрузить ближайшие учебные заведения, но и оживит микрорайон.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Для решения проблемы второй смены городу необходимо построить ещё несколько школ в общей сложности на 6 тысяч мест. На Завеличье проблема особенно актуальна. Школа нужна, и, что важно, благоустройство территории ведётся комплексно», - добавил вице-спикер.

Здание, которое было определено под музей, решено сделать Центром одарённых детей, рядом построена спортивная площадка Газпрома, запланировано строительство автодороги.

«Ещё в бытность моей работы в администрации был разработан проект на продление улицы Кузбасской Дивизии. Надеюсь, средства на строительство получится найти в ближайшее время. Это масштабные работы, по их завершении получится шикарный, комфортный микрорайон», - отметил Александр Братчиков.

Ранее сообщалось, что губернатор призвал не допускать ошибок при строительстве школы на Киселёва в Пскове.

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