Полиция разыскивает пропавшего в 2020 году псковича

11:59, 21 января 2023, ПАИ

Уроженца Пскова Юрия Михайлова 1982 года рождения разыскивает УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина с 2020 года без вести пропал на территории областного центра.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров., среднее телосложение, волосы тёмные, прямые, короткие, лицо овальной формы, брови дугообразные, нос с горбинкой, губы тонкие.

Всех граждан, которым что-либо известно о местонахождении псковича, просят обратиться по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).