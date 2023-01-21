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Общество

В Островской школе проходит творческая олимпиада

В рамках школьных мероприятий, посвящённых Году педагога и наставника, в школе № 1 Островского района проходит творческая олимпиада «Школьные годы чудесные» среди 6–8-х классов, сообщает газета «Островские вести».

В первом туре ребятам было предложено оживить одну иллюстрацию к книге о школе, школьной дружбе.

«Классы приняли участие в жеребьёвке, каждому досталось одно произведение», — рассказали организаторы мероприятия.

Фото: газета «Островские вести»

Ребята 7-го «Б» класса под руководством педагога-наставника, классного руководителя Светланы Ивановой, трудились копируя позы героев иллюстрации к повести Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Иллюстрации к книге нарисовал художник В. А. Чижиков. 

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