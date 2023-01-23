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Экономика

Россельхозбанк за год направил на поддержку агробизнеса более 276 млрд рублей

Фото РСХБ

Россельхозбанк подвел итоги кредитования малого и среднего бизнеса в 2022 году и рассказал, сколько средств было направлено банком для поддержки компаний данных форм предпринимательства.

За прошлый год Россельхозбанк выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 295,3 млрд руб., что на 21,7 млрд руб. или 7,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили в пресс-службе банка.

Более 90% от общего объема кредитования, а именно 276,1 млрд руб., были направлены банком на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в АПК. Данный показатель вырос на 13,8% по отношению к 2021 году, в денежном выражении рост составил 33,5 млрд руб.

Наибольший объем поддержки был направлен аграриям, занимающимся растениеводством (59%) и животноводством, в т. ч. смешанным растениеводством-животноводством (19%). Сумма выданных кредитов этим заемщикам составила 162,8 млрд руб. и 52,5 млрд рублей соответственно. Значительная доля финансовой поддержки за 2022 год также пришлась на заемщиков пищевой и перерабатывающей промышленности (7%). Объем кредитных средств, направленный этой отрасли за 2022 год, составил 19,7 млрд рублей.

Для малого и среднего бизнеса в РСХБ предусмотрена программа льготного кредитования исполнителей СПК (сельскохозяйственных производственных кооперативов). Льготный кредит могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, предприниматели, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, компании, инвестирующие в портовую инфраструктуру и оптово-распределительные центры, а также любые организации, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, вне зависимости от доли сельхозпродукции в их обороте.

Россельхозбанк предоставляет широкий спектр инвестиционных программ кредитования, а именно: программы на приобретения техники и (или) оборудования, земельных участков, коммерческой недвижимости, молодняка сельскохозяйственных животных, а также коммерческую ипотеку.

«Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности РСХБ. Наибольшая доля среди клиентов данного сегмента приходится на отрасль АПК, - отметил директор департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Алексей Истомин. – Принимая во внимание изменения и новые вызовы, с которыми бизнесу пришлось столкнуться за последний год, банк разработал льготные программы, направленные на поддержку и развитие деятельности МСП в сельском хозяйстве. В банке можно подобрать льготный кредит на пополнение оборотных средств, кредиты на сезонные работы, на развитие бизнеса и другие цели, связанные с непосредственной деятельностью компании как для ИП и КФХ, так и ООО».

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