Как решается кадровая проблема в детской областной больнице, рассказала главврач

13:37, 23 января 2023, ПАИ

Детская областная больница пытается привлечь сотрудников из других регионов, рассказала главный врач медучреждения Анна Митюшкина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 января.

«Кто-то приходит, кто-то увольняется. На должности среднего медицинского персонала к нам устроились работать студенты Псковского медицинского колледжа и студенты ПсковГУ. У ребят есть интерес к работе в педиатрии. Лучше профессии точно нет — работать с детьми, я сама больше 20 лет в этой сфере», — сказала Анна Митюшкина.

По ее словам, в больнице сейчас работают 470 сотрудников. Из них 65 врачей, 185 — работники среднего звена и порядка 88 младшего звена, то есть медсестры и т. д.

Главный врач отметила, что наблюдается потребность в специалистах: «По целевой программе к нам пришел ординатор после обучения. Сейчас мы даем целевые направления непосредственно в ординатуру. У меня есть список, кто обучается от нашей больницы, я приезжаю в Санкт-Петербург и общаюсь с ними».

Также Анна Митюшкина поделилась, что представители медучреждения ездят на ярмарки вакансий для привлечения сотрудников. «Через неделю ярмарка будет в Санкт-Петербурге, поеду, буду рассказывать об условиях работы в регионе. Стараемся привлечь медицинских сотрудников в регион», - заключила она.