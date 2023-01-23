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Дни открытых дверей пройдут в ПсковГУ с 28 января по 18 февраля

В Псковском государственном университете пройдут Дни открытых дверей. Встречи с абитуриентами и родителями запланированы с 28 января по 18 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Гостям предоставят актуальную информацию о поступлении на программы высшего образования в 2023 году с учетом всех новых особенностей правил приёма, расскажут об особенностях поступления в колледж ПсковГУ и реализуемых в нём программах обучения, презентуют образовательные программы бакалавриата и специалитета, дадут рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям, а также познакомят с актуальными проектами ПсковГУ, дополнительными возможностями обучения и самореализации для студентов.

Расписание Дней открытых дверей в институтах, Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и колледже ПсковГУ:

28 января в 11:00 – Институт медицины и экспериментальной биологии (ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 83)

28 января в 14:00 – Институт физико-математических наук и информационных технологий (пл. Ленина, д. 2, ауд. 411)

4 февраля в 11:00 – Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций (пл. Ленина, д. 2, актовый зал)

4 февраля в 14:00 – Институт образования и социальных наук (пл. Ленина, д. 2, актовый зал)

11 февраля в 11:00 – Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и Институт промышленных технологий и дизайна (ул. Льва Толстого, д. 6а, к. 2, ауд. 100)

11 февраля в 14:00 – Институт права, экономики и управления (ул. Льва Толстого, д. 6а, к. 2, ауд. 100)

18 февраля в 11:00 – Колледж ПсковГУ (ул. Я. Фабрициуса, д. 16, актовый зал).

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