Незаконную добычу известняка зафиксировали в Палкинском районе

17:32, 23 января 2023, ПАИ

Незаконная добыча полезных ископаемых зафиксирована в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора и Псковской природоохранной прокуратуры провели выездную проверку и обнаружили очаговое зарастание земельного участка общей площадью 8,5 га древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, на площади 0,6 га они заметили карьерные выемки по добыче известняка глубиной до 2-3 м, а на площади 0,04 га - складированную в кучи и бурты известковую породу.

Государственный инспектор Россельхознадзора отобрал образцы почвы для дальнейших лабораторных исследований. Как следует из заключения Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, в исследуемых образцах было обнаружено существенное снижение показателей плодородия по четырем критериям – уменьшение содержания органического вещества, подвижного фосфора, обменного калия и минерального азота.

По фактам выявленных нарушений собственники участка привлечены к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

Судья Псковского районного суда обязал собственников земельного участка разработать проект рекультивации и провести рекультивацию нарушенных земель в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, которые утверждены постановлением правительства РФ от 10.07.2018 № 800 в сроки, установленные проектом рекультивации.