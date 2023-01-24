Индексация тарифов на услуги ЖКХ повлияла на динамику инфляции в Псковской области

09:05, 24 января 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в декабре ускорилась и составила 12% после 11,6% в ноябре. Такая динамика в основном вызвана индексацией тарифов на коммунальные услуги и на содержание и ремонт жилья с 1 декабря 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Центробанка РФ.

Кроме того, произошло повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Это было связано с необходимостью обновления автобусного парка и увеличением расходов на запчасти и техническое обслуживание транспортных средств.

В результате годовой темп прироста цен на услуги в регионе в декабре увеличился до 12,8% после 8,5% в предыдущем месяце. При этом показатель базовой инфляции продолжил снижение. Снизились также темпы прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Государственные меры поддержки животноводства, в частности предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов и витаминов, привели к увеличению производства сыра и сливочного масла. В результате отмечено замедление годового роста цен на эти категории товаров. Кроме того, замедлился рост цен также на макароны, крупы, хлеб и муку. В целом темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в декабре уменьшился до 10%.

В то же время замедлился рост цен на новые легковые автомобили и бензин.

Ограничения на экспорт древесины вызвали рост предложения на внутреннем рынке, что привело к снижению стоимости сырья для производства мебели и замедлению роста цен на нее.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.