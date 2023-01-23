Экономисты назвали причины роста инфляции в Псковской области

13:57, 23 января 2023, ПАИ

Годовая инфляция в декабре 2022 года ускорилась и составила 12,04% после 11,58% в ноябре в Псковской области. Она была несколько выше значения по Северо-Западному федеральному округу (11,90%) и инфляции в целом по России (11,94%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центрального банка региона.

Увеличение инфляции в регионе было преимущественно обусловлено индексацией тарифов на коммунальные услуги, а также повышением в регионе тарифов на содержание и ремонт жилья и платы за проезд в городском общественном транспорте. При этом показатель базовой инфляции, который менее подвержен влиянию разовых факторов, продолжил снижение.

Продовольственные товары:

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в декабре уменьшился до 10,03% после 10,66% месяцем ранее.

Наращивание производства молока в стране способствовало увеличению предложения сыра и сливочного масла. Это отразилось на замедлении годового роста цен на них. Дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводческой отрасли, в частности предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот.

Наращивание поставок рыбы на внутренний рынок и объемов переработки уловов на отечественных предприятиях обусловило расширение предложения рыбной продукции. В результате замедлился рост цен на рыбные консервы, соленую сельдь и рыбное филе.

Расширение предложения зерна и его удешевление способствовали уменьшению годового темпа прироста цен на муку, макаронные и хлебобулочные изделия.

Непродовольственные товары:

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в декабре снизился до 14,05% после 14,88% в ноябре.

Расширение предложения древесины на внутреннем рынке вследствие ограничения ее экспорта способствовало удешевлению сырья для производства мебели. Уменьшение издержек производителей и сдержанная потребительская активность обусловили замедление роста цен на мебель.

Под влиянием умеренной потребительской активности продолжилось уменьшение темпов прироста цен на легковые автомобили.

Стабильное предложение на внутреннем рынке бензина, превышающее спрос на него из-за ограничения экспортных поставок нефтепродуктов, обусловило замедление роста цен на моторное топливо.

Расширение предложения парфюмерно-косметической продукции в результате наращивания ее производства в России способствовало замедлению роста цен на данные товары.

Услуги:

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в декабре увеличился до 12,78% после 8,52% в предыдущем месяце. Основной вклад в ускорение внесло повышение годовых темпов прироста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это было связано с переносом сроков индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Также с декабря в регионе увеличены тарифы на содержание и текущий ремонт жилья, что привело к ускорению годового роста цен на данный вид услуг.

Необходимость обновления автобусного парка основного регионального перевозчика и удорожание материалов и запасных частей для обслуживания транспортных средств обусловили ускорение роста цен на проезд в городском автобусе.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России:

В декабре годовая инфляция на Северо-Западе вновь снизилась – до 11,90% после 12,23% месяцем ранее и практически соответствовала значению по России (11,94%). Инфляция в Северо-Западном федеральном округе продолжила замедляться под влиянием тех же факторов, что и в России в целом: увеличения предложения продовольствия и сдержанной потребительской активности. С другой стороны, из-за переноса индексации коммунальных тарифов с 2023 года на декабрь 2022 года рост цен в сфере услуг ускорился.

В целом по России годовая инфляция замедлилась до 11,94%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.