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Общество

Техники почти на миллиард рублей приобрели псковские аграрии в 2022 году

Сельхозтоваропроизводители Псковской области в прошлом году приобрели 140 единиц спецтехники и оборудования на общую сумму более 870 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Это позволило хозяйствам продолжить обновление парка тракторов и комбайнов, модернизацию существующей материально-технической базы.

Сельхозпредприятия за прошлый год закупили 70 тракторов, 15 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и прочую специализированную агротехнику.

Работа по обновлению технической базы позволит хозяйствам более уверенно подойти к проведению весеннего сева. Под урожай текущего года посеяны озимые культуры на площади почти 45 тысяч га, в том числе озимый рапс на площади 11,3 тысячи га.

По итогам сбора урожая прошлого года многие хозяйства смогли улучшить показатели производства продукции растениеводства. Так, в Псковской области собран рекордный урожай маслосемян рапса — 35 тысяч тонн, что почти на 150% выше уровня 2021 года. Зерна в весе после доработки — почти 170 тысяч тонн или 115% к 2021 году.

Собрано более 120 тысяч тонн картофеля и более 30 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта, что также выше урожая 2021 года. В хозяйствах всех категорий за прошлый год произведено почти 210 тысяч тонн молока, а также скота и птицы на убой в живом весе более 300 тысяч тонн.

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