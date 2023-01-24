В Новосокольническом районе открылся Центр добровольчества

21:22, 24 января 2023, ПАИ

На базе отдела по молодежной политике в Новосокольническом районе открылся Центр добровольчества, сообщает газета «Новосокольнический край».

«Это уникальная площадка для развития и популяризации волонтерского движения. Одна из задач Центра добровольчества - объединение активной молодёжи и волонтёров для воплощения в жизнь их идей», - говорится в сообщении.



В открытии Центра приняли участие руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева, врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва, глава Новосокольнического района Виталий Соловьев, представители администрации района.

Участники мероприятия отметили важность деятельности волонтерского объединения «Молодежка» и их руководителя Любови Никифоровой, поблагодарили за безграничную энергию, активность, желание помогать, бескорыстие. Самые активные волонтеры из «Молодежки» получили благодарственные письма от врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.

В конце мероприятия глава района Виталий Соловьев и Алеся Михачева подписали соглашение о сотрудничестве Псковского и Новосокольнического Центров добровольчества.