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Общество

Псковские депутаты готовы обратиться в кабмин для устранения разрыва в зарплатах медиков

Псковское областное Собрание готово обратиться в правительство РФ с инициативой об устранении разрыва в зарплатах медработников в разных регионах страны. Об этом сообщил Александр Котов по итогам парламентского часа о работе ФАПов на селе, передает корреспондент ПАИ.

«По поводу зарплаты врачей и выполнения «майских указов» президента аж от 2012 года: врачи ту зарплату, которую должны получать, не получают, а нагрузка выше, чем ставка, зарплата не соответствует той, что предусмотрена указом президента. Это большая беда, и надо принимать меры», - отметил Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

Он сообщил, что Собрание депутатов готово направить обращение в кабинет министров и описать проблему разницы зарплат бюджетников в разных регионах.

Александр Котов напомнил, что несколько лет назад президент в своем послании говорил о том, что зарплата бюджетников в разных регионах не должна отличаться. «На сегодняшний день за одну и ту же работу работники бюджетной сферы получают заработную плату, отличающуюся в разы, в зависимости от того, в каких регионах они проживают. Понятное дело, что выше всего оплата в Москве и Санкт-Петербурге и в областях, которые прилегают к этим мегаполисам, а мы географически расположены рядом с Москвой и Санкт-Петербургом», - сказал спикер регионального парламента.

Он обратил внимание, что Псковской области трудно конкурировать с крупными городами для создания наиболее выгодных условий работы бюджетников, в частности медицинских работников.

«Это как раз то, чем может заняться депутатский корпус, чтобы через имеющиеся у нас инструменты привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения с помощью правительства РФ и других законодательных органов нашей страны», - подытожил Александр Котов.

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