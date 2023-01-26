Росгвардейцы задержали псковича за кражу мясных консервов

11:26, 27 января 2023, ПАИ

14 банок мясных консервов пытался похитить 18-летний пскович из магазина на улице Труда в Пскове 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Сообщение о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации поступило экипажу группы задержания вневедомственной охраны.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича. По факту хищения проводится проверка.

