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Зачем на родах нужна доула, объяснила псковский специалист

Зачем на родах нужна доула, объяснила перинатальный психолог, доула Псковского перинатального центра Наталья Колосова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По её словам, доула понимает, что делает медперсонал, она знает физиологию родов, знает о медицинских манипуляциях, которые могут проводиться при родах, имеет представление о том, что может делать медперсонал.

«Она старается не мешать никому, быть рядом с женщиной и в то же время не создавать никаких помех, потому что за безопасность родов отвечает медицинский персонал, они ведут и принимают роды, а доула оказывает физическую, информационную, моральную поддержку женщине», - пояснила Наталья Колосова.

Гостья студии отметила, что женщины «очень чувствительны к любым нюансам, происходящим при родах». «Состояние людей, которые с ней находятся, партнёров, может передаваться. Доул учат тому, чтобы они оставались спокойной опорой для женщины, той поддержкой, на которую женщина может опираться в любой ситуации. Сейчас есть образовательные учреждения, выдающие диплом государственного образца из разряда социальной работы, звучит: «Помощница в родах, сопровождение в родах», - уточнила Наталья Колосова.

Она добавила, что беременные псковички могут выбирать специалистов среди доул, которые есть в перинатальном центре, но есть варианты приходить с мужем или с мамой.

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