Любителя велосипедных поездок поймали на краже в Дедовичах

12:16, 27 января 2023, ПАИ

Полиция задержала жителя поселка Дедовичи за кражу велосипеда. Инцидент произошел на улице Бундзена в сентябре прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в МВД России «Дедовичский».

Молодой человек 2003 года рождения похитил велосипед у местной жительницы. С заявлением о краже женщина обратилась 26 января. Причиненный ущерб составил десять тысяч рублей.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, а похищенный велосипед изъяли.

Позже выяснилось, что фигурант подозревается еще в двух ранее совершённых кражах велосипедов. Их молодой человек похитил из подъездов домов в Дедовичах. Одно из транспортных средств изъяли, а второе подозреваемый успел разобрать на запчасти.

«По имеющимся сведениям, этот юноша любил совершать дальние велосипедные поездки. При этом предпочитал почему-то пользоваться чужими транспортными средствами. Теперь же «велотуристу» придется ответить за содеянное по закону», - отметили в ведомстве.