Изба-читальня. 98-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:30, 27 января 2023, ПАИ

На неделе широкий резонанс получили перипетии с включением-выключением из школьной программы по литературе некоторых произведений. Так, Солженицына попробовали было «изгнать» из нее, а вот Островского «Как закалялась сталь» уже добавили. Тема «литературных» кульбитов широко обсуждалась и телеграм-сообществом. Об этом — в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».

Псковская область второй раз за два месяца привлекла к себе внимание президента, причем повод — снова позитивный. Постарался студент ПсковГУ, которому удалось «зацепить» и Владимира Путина, и, кажется, главу Белоруссии Александра Лукашенко тоже. Кроме того, в ближайшее время в зону СВО вновь уходит очередной груз поддержки, а региональные отделения партий получили возможность напомнить о себе с трибуны Псковского областного Собрания.

Об этом и многом другом — в сегодняшнем «Псковском телеграме», проекте Псковского агентства информации о темах, активно обсуждаемых в телеграм-пространстве. Выпуск выйдет в эфир на портале ПАИ в 18:00, на телеканале «Первый Псковский» - в 18:30.