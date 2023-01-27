Послу Латвии предписали покинуть РФ в течение двух недель

19:20, 27 января 2023, ПАИ

Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ, ей выражен протест в связи с решением Риги понизить уровень дипотношений. Послу Латвии в Москве предписано покинуть РФ в течение двух недель, сообщили в МИД РФ, передаёт ТАСС.

В министерстве отметили, что ответственность за нынешнюю ситуацию в отношениях Москвы и Риги лежит на руководстве Латвии.