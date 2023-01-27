На 28,4 % выросло число раскрытых преступлений прошлых лет в Псковской области

22:00, 27 января 2023, ПАИ

На 28,4 % выросло число раскрытых преступлений прошлых лет, сообщил начальник регионального управления МВД РФ Алексей Овсянников на пресс-конференции по итогам работы полиции за 2022 год. Об этом пишет «Псковская правда».

Так, удалось найти виновных в 37 тяжких и особо тяжких преступлениях, трёх убийствах, трёх случаях причинения тяжкого вреда здоровью человека и в 52 кражах.

«У нас большой остаток преступлений прошлых лет — почти 17 тысяч. Будем заниматься тем, чтобы их раскрывать», — заверил Алексей Овсянников.