Иван Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый подбитый M1 Abrams

20:58, 29 января 2023, ПАИ

За каждый подбитый M1 Abrams в зоне специальной военной операции на Украине российские бизнесмены объявили вознаграждение в размерее 10 млн рублей. Об этом сообщил актёр Иван Охлобыстин в своём блоге.

«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс», — пишет продюсер.

В комментариях подписчики поддержали такую мотивацию, а кто-то даже посмеялся над большой суммой и честностью украинских военных.

«ВСУ сами начнут их подрывать», — пишут комментаторы.

Отметим, что президент США Джо Байден объявил о том, что Украина получит от Вашингтона 31 танк Abrams. В свою очередь Германия предоставит Киеву около 13 танков Leopard 2, при этом союзники ФРГ, имеющие эту боевую технику, также могут её предоставить, после того как на это дало разрешение правительство Германии.