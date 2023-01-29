Энергетики во время работы попали под обстрел в Курской области

21:46, 29 января 2023, ПАИ

Сотрудники ремонтной бригады попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины во время работ на линиях электропередачи в Курской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под миномётный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников», — написал губернатор Роман Старовойт.

По его словам, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. «На данный момент электроснабжение в обоих населённых пунктах восстановлено, за исключением одной улицы (14 домов), где работы планируют завершить завтра», — добавил Старовойт.