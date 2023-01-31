Игорь Николаев прокомментировал свою госпитализацию

19:20, 31 января 2023, ПАИ

Народный артист РФ, певец и композитор Игорь Николаев проходит медицинское обследование, сообщил музыкант в своих соцсетях.

«Информация в СМИ о моём критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!» — написал Николаев во вторник на своей странице в Instagram (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт.

В 1980 году Игорь Николаев окончил эстрадное отделение Московского института культуры. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.