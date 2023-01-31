Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

13:24, 31 января 2023, ПАИ

Известный певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

63-летний народный артист находится в блоке интенсивной терапии. Сейчас его обследуют медики.

В 1980 году Игорь Николаев окончил эстрадное отделение Московского института культуры. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.