Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с РФ

22:59, 31 января 2023, ПАИ

Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщает «Прайм».

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключённого 12 января 1994 года, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанного 8 февраля 1993 года», — написал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.