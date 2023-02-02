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Общество

Детскую площадку построят в Черехе до 15 июня

Детская площадка появится на общественной территории в деревне Черёха Псковского района до 15 июня 2023 года. Информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках контракта подрядчик должен сделать резиновое покрытие и бордюры, а также установить детский игровой комплекс на территории между домами № 106, 145, 148 и 150. 

Пример детской площадки и её покрытия

В документации прописано, что детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоять из трёх башен, соединенных между собой наклонным и подвесным мостами и вынесенным гимнастическим комплексом. Рядом с ним будет установлена информационная табличка. 

Заказчиком работ выступает администрация Псковского района, цена контракта – 1 253 634,41 руб.

Ещё три новые детские площадки смонтируют в Пскове в 2023 году на Октябрьском проспекте, в районе улицы Отрадной и на Госпитальной, 15. Также новый игровой комплекс появится в Детском парке. Как ранее сообщил глава Пскова Борис Елкин, в 2022 году в Пскове были организованы масштабные работы по обновлению детских площадок. 

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