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Общество

Детскую площадку на Октябрьском проспекте Пскова установят к середине июля

Фото: Борис Елкин

Определен подрядчик на установку одной из трех детских игровых площадок, которые появятся в Пскове в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Комплекс площадью около 300 кв. м. появится на общественной территории между домами Октябрьский проспект, 23а и 21, Металлистов, 23 и Гражданская, 8.

На площадке будет установлено игровое и спортивное оборудование, качалка-балансир, качалки на пружине, качели с цепным подвесом, песочницу, парковые диваны и урны.

Предусмотрено безопасное резиновое покрытие. Объект планируют установить к середине июня 2023 года. 

«Еще две площадки оборудуем в районе улицы Отрадной и на Госпитальной, 15. Городские пространства выбирали сами псковичи весной прошлого года путем онлайн-голосования на сайте проекта», — отметил Борис Елкин.

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