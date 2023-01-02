Масштабное обновление детских площадок прошло в Пскове в 2022 году

13:00, 02 января 2023, ПАИ

11 дворов отремонтировано в Пскове благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Было заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, сделаны парковки, установлены скамейки и урны, об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Приведены в порядок девять междворовых проездов в разных частях города. Перечень адресов был составлен с учетом обращений псковичей», - говорится в сообщении.

Также проведено масштабное обновление детских площадок во дворах Пскова. Новые игровые элементы появились по 40 адресам. Заключен контракт на установку трех больших игровых комплексов в Детском и Финском парках.