Масштабное обновление детских площадок прошло в Пскове в 2022 году
11 дворов отремонтировано в Пскове благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Было заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, сделаны парковки, установлены скамейки и урны, об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Приведены в порядок девять междворовых проездов в разных частях города. Перечень адресов был составлен с учетом обращений псковичей», - говорится в сообщении.
Также проведено масштабное обновление детских площадок во дворах Пскова. Новые игровые элементы появились по 40 адресам. Заключен контракт на установку трех больших игровых комплексов в Детском и Финском парках.
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